Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае отказа его страны от роSSийской нефти, цены на топливо там возрастут на 55-60% — это потребует модернизации энергетической системы Венгрии, которая будет стоить 15-18 миллиардов евро и будет происходить в течение пяти лет. Об этом сообщает Hungary Today .

Он повторил, что венгры не должны "платить цену войны в Украине" и сказал, что ЕС должен практически и финансово гарантировать отсутствие ущерба для народа и энергетической безопасности его страны, который может нанести постепенное введение запрета на роSSийскую нефть.

По словам Сийярто, 65% потребления нефти в Венгрии составляют поставки из РФ . Министр подчеркнул, что введение нефтяного эмбарго против РоSSии будет иметь "эффект ядерной бомбы для венгерской экономики".

Как он отметил, если Европейская комиссия согласует запрет на роSSийскую нефть прямо сейчас, то страна не сможет получить сырую нефть, необходимую для функционирования ее экономики.

Глава МИД Венгрии также добавил, что достижение согласия по эмбарго сейчас зависит от Евросоюза . По его словам, Брюссель еще не предложил, как может компенсировать стране ожидаемое повышение цен на топливо.

Сийярто заявил, что Правительство Венгрии согласится на введение эмбарго, только "если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые они создали".