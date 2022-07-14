Венгрия объявила о чрезвычайном положении в энергетике — Hirado

Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике. Об этом сообщил на брифинге глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш, пишет Hirado.

Венгрия объявила о чрезвычайном положении в энергетике — Hirado
Фото: 5.ua

«Похоже, газа в Европе на зимний период не хватит, поэтому вслед за несколькими другими странами правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в энергетике. Только за год цены на электроэнергию выросли более чем в 5 раз, на газ — более чем в 6 раз», — сообщает венгерское издание.

Целью объявления о чрезвычайном положении является подготовка к кризису и укрепление энергетической безопасности. По словам премьера, у Европы, скорее всего, не будет достаточно газа на осенне-зимний период.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», — заявил Гуйяш.

Программа правительства Венгрии

  • Венгрия увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 млрд кубометров до 2 млрд
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил разрешение на поиск дополнительных источников газа
  • Введен запрет на экспорт энергоносителей и дров
  • До конца года будет увеличена добыча бурого угля
  • Как можно скорейший перезапуск блоков электростанции Матра
  • Продление часов работы АЭС Пакш (единственная действующая атомная электростанция в Венгрии)
  • Сниженная цена на газ и электроэнергию остается в силе только до тех пор, пока не будет достигнуто среднее потребление.

Напомним

Власти Германии решили активировать так называемый режим тревоги — вторую степень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере.





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