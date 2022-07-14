Венгрия объявила о чрезвычайном положении в энергетике — Hirado
Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике. Об этом сообщил на брифинге глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш, пишет Hirado.
«Похоже, газа в Европе на зимний период не хватит, поэтому вслед за несколькими другими странами правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в энергетике. Только за год цены на электроэнергию выросли более чем в 5 раз, на газ — более чем в 6 раз», — сообщает венгерское издание.
Целью объявления о чрезвычайном положении является подготовка к кризису и укрепление энергетической безопасности. По словам премьера, у Европы, скорее всего, не будет достаточно газа на осенне-зимний период.
«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», — заявил Гуйяш.
Программа правительства Венгрии
- Венгрия увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 млрд кубометров до 2 млрд
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил разрешение на поиск дополнительных источников газа
- Введен запрет на экспорт энергоносителей и дров
- До конца года будет увеличена добыча бурого угля
- Как можно скорейший перезапуск блоков электростанции Матра
- Продление часов работы АЭС Пакш (единственная действующая атомная электростанция в Венгрии)
- Сниженная цена на газ и электроэнергию остается в силе только до тех пор, пока не будет достигнуто среднее потребление.
Напомним
Власти Германии решили активировать так называемый режим тревоги — вторую степень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере.