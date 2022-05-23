В Украине хотят запретить деятельность компаний, остающихся работать в РФ

В Украине зарегистрировали петицию про запрет деятельности компаний, продолжающих свою деятельность в РоSSии. Против этих компаний уже введены международные санкции, но, работая в Украине, они продолжают спонсировать войну.

В Украине хотят запретить деятельность компаний, остающихся работать в РФ: появилась петиция

"Они должны выбирать: либо бизнес в государстве с демократическими и прозападными ценностями, либо бизнес на крови украинцев в государстве-террористке", - говорится в тексте петиции.

Петиция должна набрать 25 000 голосов, чтобы попасть на рассмотрение президенту Зеленскому. Сбор подписей будет продолжаться еще 89 дней. Рассмотреть и подписать петицию можно здесь.

Как известно, 23 мая Владимир Зеленский подписал закон о санкциях №7194, позволяющий отбирать имущество у тех, кто поддерживает роSSийскую агрессию. По закону Минюст будет заниматься розыском активов физических и юридических лиц, подлежащих блокированию, указанным в решениях СНБО. Высший антикоррупционный суд вынесет свое решение, после чего санкции вступят в действие.

Таким образом, изъятие имущества – это первый шаг заставить роSSийские компании выбирать – либо они поддерживают войну (РоSSию), либо становятся на сторону Украины. В то же время в ЕС представили уже шестой пакет санкций против РоSSии, включающий постепенное эмбарго на роSSийскую нефть, отключение трех банков от SWIFT и санкции за осаду Мариуполя.

Ранее стало известно, сколько роSSийских олигархов избежали санкций Запада после начала войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
ПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентовПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентов
Украинские беженцы в Германии: какие выплаты им положеныУкраинские беженцы в Германии: какие выплаты им положены
Блок рекламы


Похожие новости
Некоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсийНекоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсий
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
В Украине продолжают снижаться зарплаты: кому платят меньше всего из-за войныВ Украине продолжают снижаться зарплаты: кому платят меньше всего из-за войны
Цены на недвижимость в Украине обвалятся: на какие квартиры будет спрос после войныЦены на недвижимость в Украине обвалятся: на какие квартиры будет спрос после войны
США окажет помощь Украине на $40 млрд: на что пойдут деньгиСША окажет помощь Украине на $40 млрд: на что пойдут деньги
Канада дополнительно предоставит Украине более $200 миллионов финансовой помощиКанада дополнительно предоставит Украине более $200 миллионов финансовой помощи
Депозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещениеДепозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещение
Дефицит бензина в Украине: участники рынка рассказали о перспективахДефицит бензина в Украине: участники рынка рассказали о перспективах
Работа в Украине: эксперты назвали самые востребованные профессииРабота в Украине: эксперты назвали самые востребованные профессии
Япония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредитЯпония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредит
Последние новости
Подгружаем последние новости