В Украине хотят запретить деятельность компаний, остающихся работать в РФ

В Украине зарегистрировали петицию про запрет деятельности компаний, продолжающих свою деятельность в РоSSии. Против этих компаний уже введены международные санкции, но, работая в Украине, они продолжают спонсировать войну.

"Они должны выбирать: либо бизнес в государстве с демократическими и прозападными ценностями, либо бизнес на крови украинцев в государстве-террористке", - говорится в тексте петиции.

Петиция должна набрать 25 000 голосов, чтобы попасть на рассмотрение президенту Зеленскому. Сбор подписей будет продолжаться еще 89 дней. Рассмотреть и подписать петицию можно здесь.

Как известно, 23 мая Владимир Зеленский подписал закон о санкциях №7194, позволяющий отбирать имущество у тех, кто поддерживает роSSийскую агрессию. По закону Минюст будет заниматься розыском активов физических и юридических лиц, подлежащих блокированию, указанным в решениях СНБО. Высший антикоррупционный суд вынесет свое решение, после чего санкции вступят в действие.

Таким образом, изъятие имущества – это первый шаг заставить роSSийские компании выбирать – либо они поддерживают войну (РоSSию), либо становятся на сторону Украины. В то же время в ЕС представили уже шестой пакет санкций против РоSSии, включающий постепенное эмбарго на роSSийскую нефть, отключение трех банков от SWIFT и санкции за осаду Мариуполя.

Ранее стало известно, сколько роSSийских олигархов избежали санкций Запада после начала войны.