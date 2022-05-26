В Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинации

Одесские прокуроры подозревают подрядчика в присвоении более 2 млн грн при ремонте школы в Суворовском районе.

Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Выяснено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории школы в Суворовском районе Одессы.

Подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения относительно объемов и стоимости фактически выполненных работ и подписал их.

В частности, подрядчик завысил объем строительных работ во время ремонта фасада и кровли школы. В результате таких противоправных действий государству нанесено более 2 млн грн ущерба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.