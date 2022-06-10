Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева
Одним из важных факторов является то, что кредиты полностью будут списываться только в случае, если потерянное жилье или автомобиль были единственными у заемщика, информирует
Рада должна рассмотреть 13 июня инициированный комитетом по налоговой политике законопроект о списании кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий. Речь идет прежде всего о займах на жилье и автомобили и о заемщиках, которые до 24 февраля добросовестно платили свою задолженность. В
- Полностью кредит будут списываться только в случае, если потерянное жилье или автомобиль были единственными у заемщика. Задолженность граждан, имеющих иную такого же рода собственность, обещают заморозить до завершения войны.
- У вышеуказанной категории заемщиков для списания или «замораживания» кредита должен быть соответствующий пакет документов, где зафиксирован нанесенный ущерб. Клиент должен доказать факт уничтожения имущества.
- Сумма возмещения может учитывать потери тела кредита из-за инфляции.
На ситуацию с разрушением кредитуемого жилья отреагировали также в Независимой ассоциации банков Украины. Там выдвинули предложение возмещать стоимость утраченного жилья на 10% денежными средствами, остальное государственными облигациями разной срочности, которыми можно будет погашать кредиты.