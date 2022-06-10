Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева

Рада должна рассмотреть 13 июня инициированный комитетом по налоговой политике законопроект о списании кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий. Речь идет прежде всего о займах на жилье и автомобили и о заемщиках, которые до 24 февраля добросовестно платили свою задолженность. В комментарии Forbes глава комитета Даниил Гетманцев несколько детализировал ситуацию.

Полностью кредит будут списываться только в случае, если потерянное жилье или автомобиль были единственными у заемщика. Задолженность граждан, имеющих иную такого же рода собственность, обещают заморозить до завершения войны.

У вышеуказанной категории заемщиков для списания или «замораживания» кредита должен быть соответствующий пакет документов, где зафиксирован нанесенный ущерб. Клиент должен доказать факт уничтожения имущества.

Сумма возмещения может учитывать потери тела кредита из-за инфляции.

На ситуацию с разрушением кредитуемого жилья отреагировали также в Независимой ассоциации банков Украины. Там выдвинули предложение возмещать стоимость утраченного жилья на 10% денежными средствами, остальное государственными облигациями разной срочности, которыми можно будет погашать кредиты.