Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева

Одним из важных факторов является то, что кредиты полностью будут списываться только в случае, если потерянное жилье или автомобиль были единственными у заемщика, информирует ZN.ua.

Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева
© КГГА, Алексей Самсонов

Рада должна рассмотреть 13 июня инициированный комитетом по налоговой политике законопроект о списании кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий. Речь идет прежде всего о займах на жилье и автомобили и о заемщиках, которые до 24 февраля добросовестно платили свою задолженность. В комментарии Forbes глава комитета Даниил Гетманцев несколько детализировал ситуацию.

  • Полностью кредит будут списываться только в случае, если потерянное жилье или автомобиль были единственными у заемщика. Задолженность граждан, имеющих иную такого же рода собственность, обещают заморозить до завершения войны.
  • У вышеуказанной категории заемщиков для списания или «замораживания» кредита должен быть соответствующий пакет документов, где зафиксирован нанесенный ущерб. Клиент должен доказать факт уничтожения имущества.
  • Сумма возмещения может учитывать потери тела кредита из-за инфляции.

На ситуацию с разрушением кредитуемого жилья отреагировали также в Независимой ассоциации банков Украины. Там выдвинули предложение возмещать стоимость утраченного жилья на 10% денежными средствами, остальное государственными облигациями разной срочности, которыми можно будет погашать кредиты.


Оксана Коваль, ZN.ua





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