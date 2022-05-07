ГБР разоблачило схему, по которой на РоSSию и Беларусь отмывались миллионы долларов

До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогообложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

Государственное бюро расследований заблокировало схему, по которой на РоSSию и Беларусь отмывались миллионы долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Бюро вышло на группу злоумышленников при проведении фильтрационных мероприятий граждан РоSSии и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.

До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогообложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

"При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии и тому подобное. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности”, – говорится в сообщении.

Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы были обналичены более 110 млн гривен. Уже во время активной фазы войны РоSSии против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных денег.

Во время проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы были изъяты почти $1,5 млн. и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Также устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавшие выдаче фальшивых документов.

Напомним, роSSийский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнера Ильи Кивы. Отмывание шло через гостиницы, рестораны, земельные участки, оформленные на родственников роSSийского генерал-полковника Валерия Капашина.