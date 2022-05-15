Мэр Мелитополя раскрыл детали получения пенсии для жителей оккупированного города

Необходимо обратиться в любое отделение "ПриватБанка", чтобы избежать скопления людей, для пенсионеров будет действовать отдельная очередь, информирует ZN.ua.

Украинским властям временно оккупированного Мелитополя удалось проработать механизм, по которому пенсионеры города смогут получить свои выплаты. Те, кто получал пенсии наличными, теперь должны оформить карты в банке, сообщил в телеграмме городской голова Иван Федоров.

“Жители, которые раньше получали пенсии наличными через Укрпочту, могут оформить пластиковые карты в отделениях ПриватБанка. Пенсии будут приходить на эти карты», – написал он.


Оксана Коваль, ZN.ua

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