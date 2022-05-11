Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок

Укрпочта решила возобновить доставку отправлений "Укрзализныцей". Почтовые вагоны отправляют почту из Харькова, Одессы, Днепра и Харькова, Днепра в Киев и обратно.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что сотрудники ввели в эксплуатацию 14 железнодорожных вагонов. Он будут перевозить гуманитарные грузы, которые отправляются волонтерами.

Отправку можно оформить в личном кабинете. Прием гуманитарных грузов проводится только в почтоматах, которые расположены вблизи центральных железнодорожных вокзалов. В Киеве – это отделение №02505, в Одессе - №65501, в Днепре - №49501, во Львове - №79023.

Посылку можно адресовать в любой населенный пункт, где открыто отделение Укрпочты. Компания доставит гуманитарные грузов, поступающие по железной дороге, магистральными автомобилями.

Почтовые вагоны не курсировали 21 год. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский прокомментировал новшество.

"Доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность", - указал он.

Стоимость одной посылки весом до 30 кг и до 70 см в длину – 25 грн. Это минимальная стоимость на подготовку и обслуживание почтового вагона. Срок хранения посылки в городе – до 14 дней.

На прошлой неделе Укрпочта в третий раз запустила интернет-магазин для продажи культовой марки "русскій воєнний корабль".