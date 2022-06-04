Миллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фото

В Киевской области ликвидирован канал финансирования роSSийской агентуры в нашей стране. Изъяты денежные средства в эквиваленте свыше 13 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Апостроф .

Трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-ресурсов, через которые принимали “заказы” на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных платежных систем РФ . Незаконные операции они проводили в собственном обменнике.

Схему использовала вражеская агентура для получения денег от роSSийских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины. У участников преступной группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерная техника, документы и черновые записи.

Организатору ОПГ сообщили о подозрении.