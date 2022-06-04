Миллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фото

В Киевской области ликвидирован канал финансирования роSSийской агентуры в нашей стране. Изъяты денежные средства в эквиваленте свыше 13 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Апостроф.

Трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-ресурсов, через которые принимали “заказы” на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных платежных систем РФ. Незаконные операции они проводили в собственном обменнике.

Схему использовала вражеская агентура для получения денег от роSSийских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины. У участников преступной группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерная техника, документы и черновые записи.

Организатору ОПГ сообщили о подозрении.


Маргарита Лепс, Апостроф





Интересные новости
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск передал очередной подарок для Украины: что на этот раз, фотоИлон Маск передал очередной подарок для Украины: что на этот раз, фото
Штраф до 85 тысяч гривен: в Раде задумали ввести новые жесткие наказания для нарушителейШтраф до 85 тысяч гривен: в Раде задумали ввести новые жесткие наказания для нарушителей
"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение
Цена на гречку вырастет более 100 гривенЦена на гречку вырастет более 100 гривен
В Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинацииВ Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинации
Меняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит солиМеняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит соли
Дефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательствоДефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательство
В Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фотоВ Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фото
Почти 100 гривен за пачку: цены на соль улетели в стратосферу - фотофактПочти 100 гривен за пачку: цены на соль улетели в стратосферу - фотофакт
В апреле банки получили убыток в 7,3 млрд гривен — НБУВ апреле банки получили убыток в 7,3 млрд гривен — НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости