Блокада морского порта в Одессе создает продовольственный кризис в мире

Заблокированное зерно должно было экспортироваться в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Черноморский флот РФ полностью заблокировал Одесский морской торговый порт. Это создает проблемы для Украины и мировой экономике в целом.

Об этом рассказал в Медиацентре "Украина" спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Мы говорим об экспорте украинского зерна, например, и видим, что РоSSия пытается создать некий механизм влияния на государства мира, потому что создает этот продовольственный кризис. Это зерно должно было идти в страны Северной Африки, Ближнего Востока. А сегодня оно заблокировано, не идет фактически. То, что на оккупированной территории, Херсонщине, вообще крадется и вывозится в Крым", – отметил Сергей Братчук.

По его словам, альтернативные пути решения проблем с логистикой есть, однако из соображений безопасности пока не разглашаются. Однако без деблокады порта объемов поставок продовольствия за границу, которые были до начала полномасштабной войны, достичь не удастся.

Напомним, из-за роSSийской военной агрессии шесть морских портов не могут принимать и отправлять грузы. В обычном режиме работают только дунайские порты.