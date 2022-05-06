РоSSия заблокировала в портах Украины миллионы тонн зерна — Шмыгаль

РоSSия заблокировала в украинских портах примерно 90 млн тонн зерна, которое должно было идти на экспорт и на которое рассчитывали многие страны. Об этом заявил на брифинге во время визита в Польшу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Главком .

«Сейчас они совершают следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны. 90 млн. тонн нашего зерна заблокированы», — заявил глава правительства.

Такими действиями РоSSия толкает Европу, Африку, Азию в продовольственный кризис. А в Украине оккупанты создают дефицит злаков, обстреливая зерновые склады.

Армия РФ с начала войны уже уничтожила на территории Украины шесть крупнейших элеваторов, а на временно оккупированных территориях грабит фермеров и вывозит имущество.

Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на РоSSию и создать гуманитарные коридоры для поставок зерна и продуктов питания для тех стран, которые остро ожидают этих продуктов.