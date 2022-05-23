Украинцам в Латвии продлили бесплатные услуги еще на три месяца: что нужно знать беженцам

Украинцы, которые во время войны выехали в Латвию, получили там временное убежище и право на работу, медицину и образование, как и в других европейских странах. Также украинским беженцам латвийские операторы мобильной связи LMT и Tele2 предоставили три месяца бесплатной связи. Срок действия услуги в конце мая истекает, но ее продлили еще на три месяца.

Украинцам в Латвии продлили бесплатные услуги еще на три месяца: что нужно знать беженцам

Таким образом, до конца августа украинцы в Латвии могут продолжать пользоваться бесплатной связью и звонить в рамках страны и в Украину родным.

"Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продолжаем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней" , – сообщил мобильный оператор LMT.

Украинцам в Латвии продлили бесплатные услуги еще на три месяца: что нужно знать беженцам

SIM-карты операторов LMT и Tele2 можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки или в офисе благотворительной организации Ziedot.lv после прибытия в страну.

Начиная с 24 февраля, для прибывших в Латвию украинцев выпустили 10 тыс. специальных SIM-карт. На фоне продолжения войны в Украине, беженцам продлили услугу бесплатной связи, тем более она пользуется большим спросом.

Ранее сообщалось, какие выплаты и льготы доступны украинским беженцам в Латвии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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