Курс доллара на черном рынке Украины снижается уже который день

Курс доллара на чёрном рынке Украины продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины" .

По состоянию на утро вторника, 7 июня, средний курс продаж составлял 35,06 грн/долл, а средний курс покупки – 34,8 грн/долл. Днем курс доллара слегка подрос, хотя оставался ниже значений в предыдущие дни

Самый низкий курс продаж 7 июня составлял 34,98 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл.

Напомним, курс доллара на черном рынке пошел вниз еще неделю назад.

К примеру, по состоянию на утро 1 июня средний курс продажи американской валюты составлял 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

Самый низкий курс продажи на черном рынке составлял – 35,44 грн/долл., а самый высокий среди предлагаемых был – 36 грн/долл.

В то же время, некоторые эксперты утверждают, что курс доллара к гривне может закрепиться на отметке около 40 грн за доллар.

Как сообщалось, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор они не могли отклоняться более 10% от курса, официально установленного регулятором.

В НБУ объяснили, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.