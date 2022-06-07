Курс доллара на черном рынке Украины снижается уже который день
Курс доллара на черном рынке пошел вниз еще неделю назад, информирует
Курс доллара на чёрном рынке Украины продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта
По состоянию на утро вторника, 7 июня, средний курс продаж составлял 35,06 грн/долл, а средний курс покупки – 34,8 грн/долл. Днем курс доллара слегка подрос, хотя оставался ниже значений в предыдущие дни
Самый низкий курс продаж 7 июня составлял 34,98 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл.
Напомним, курс доллара на черном рынке пошел вниз еще неделю назад.
К примеру, по состоянию на утро 1 июня средний курс продажи американской валюты составлял 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.
Самый низкий курс продажи на черном рынке составлял – 35,44 грн/долл., а самый высокий среди предлагаемых был – 36 грн/долл.
В то же время, некоторые эксперты утверждают, что курс доллара к гривне может закрепиться на отметке около 40 грн за доллар.
Как сообщалось, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор они не могли отклоняться более 10% от курса, официально установленного регулятором.
В НБУ объяснили, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.