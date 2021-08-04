Цена акций AMD бьёт рекорды пятый день подряд — всё благодаря хорошему квартальному отчёту

Стоимость акций AMD бьёт рекорды пятый день подряд. Так рынок ценных бумаг отреагировал на недавний финансовый отчёт компании за второй квартал 2021 года, в котором она заявила о выручке в размере $3,85 млрд, а на отчётном мероприятии глава AMD Лиза Су (Lisa Su) выразила уверенность в возможности поставок процессоров нового поколения (Zen 4) в следующем году несмотря на всеобщий дефицит полупроводников в мире.

Источник изображения: AMD

По данным Yahoo Finance, стоимость акций AMD 28 июля на момент закрытия торгов составила $97,93. Новый рекорд компания установила 3 августа, когда стоимость акций выросла до $112,56. Рост продолжился сегодняшним утром и достиг значения $119 на момент написания данного материала.

Аналитики считают, что положительный отклик рынка связан с недавним отчётом об успешном завершении AMD второго квартала этого года. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями в поставках полупроводниковых компонентов, компания смогла практически удвоить выручку по сравнению с прошлым годом. В пользу AMD также смогло сыграть недавнее заявление компании Intel об усилении дефицита потребительских процессоров в третьем квартале этого года. В рамках своего последнего финансового отчёта конкурент AMD пожаловался на снижение прибыли из-за возросших цен на товары и услуги в производственной цепочке.

Intel продолжает доминировать на рынках потребительских и серверных процессоров, однако AMD благодаря своей серии процессоров EPYC смогла откусить значительную часть серверного рынка. Да и в потребительском сегменте AMD Ryzen пользуются огромным успехом. Усиление конкуренции между двумя компаниями может убедить инвесторов в том, что AMD способна победить Intel по крайней мере в одном из данных секторов рынка.

По мнению аналитической компании MarketWatch, инвесторы также могли отреагировать на сообщение Bloomberg о том, что британские регуляторы пытаются всяческими способами заблокировать сделку между NVIDIA и ARM, ссылаясь на потенциальную угрозу для национальной безопасности данного соглашения. Этот факт может помешать NVIDIA в расширении своего доминирующего положения на рынке графических ускорителей, где ей приходится конкурировать с AMD.



