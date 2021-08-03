Правительство Канады поможет ArcelorMittal декарбонизировать завод в Онтарио

Правительство Канады и корпорация ArcelorMittal объявили о широкомасштабном инвестиционном проекте, направленном на превращение металлургического комбината Dofasco в провинции Онтарио в электросталеплавильное предприятие с целью снижения выбросов углекислого газа.



В настоящее время Dofasco оснащен тремя доменными печами и одной электродуговой. На комбинате ежегодно выплавляется около 4 млн. т в год. Он выпускает листовой прокат.



Проект предусматривает строительство на комбинате DRI-модуля по производству восстановленного железа мощностью 1,8 млн. т в год и электродуговой печи на 2,18 млн. т в год. Действующая ЭДП и все МНЛЗ планируется модернизировать. Как заявляет ArcelorMittal, это позволит сократить выбросы углекислого газа на предприятии примерно на 60%.



Стоимость проекта оценивается в C$1,756 млрд. ($1,41 млрд.). Одним из условий его реализации является получение государственной поддержки. Правительство Канады пообещало инвестировать в проект C$400 млн. ($321 млн.). Кроме того, ArcelorMittal ведет переговоры с администрацией провинции Онтарио о получении крупного гранта.



В случае положительного решения о выделении средств проект предполагается завершить до конца 2028 г.

