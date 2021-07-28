Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface

Компания Microsoft представила отчёт за четвёртый квартал финансового года. Прибыль на акцию составила $2,17 против прогнозируемых $1,92. Выручка достигла показателя в $46,15 миллиарда против ожидаемых $44,24 миллиарда. Несмотря на превосходящие прогнозы показатели, акции компании упали на 3 %.

theverge.com

Согласно отчёту, выручка за квартал, закончившийся 30 июня, выросла на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последовательном исчислении рост выручки составил 19 %. Подразделение «Производительность и бизнес-процессы» принесло компании доход в размере $14,69 миллиарда. Сегмент Microsoft More Personal Computing, который включает Windows, устройства, игровой бизнес и поисковую рекламу принёс $14,09 миллиарда. Стоит отметить, что при этом выручка от продажи лицензий Windows OEM-производителям снизилась на 3 %. В настоящее время Microsoft планирует стимулировать рынок ПК с помощью Windows 11, публичный запуск которой ожидается в октябре.

В этом квартале впервые было заметно влияние нового Surface Laptop 4 и Surface Pro 7 Plus на общую выручку от продаж устройств Surface. Тем не менее, выручка Microsoft от продажи фирменных компьютеров снизилась на 20 % из-за ограниченного предложения, обусловленного, по всей видимости, дефицитом чипов. Также стоит отметить, что продажи Surface в аналогичный период прошлого года были чрезвычайно высокими.

theverge.com

Консоли Xbox Series X и Series S помогли Microsoft увеличить доходы от продаж оборудования. Они, как и ожидалось, выросли на 172 % в годовом исчислении. Общий доход компании от игрового бизнеса вырос на 11 %, несмотря на то, что доход от продаж контента и услуг Xbox снизился на 4 %. Любопытно, что Microsoft не раскрыла подробности о количестве подписчиков сервиса Game Pass. В январе им пользовались более 18 миллионов человек. С того времени Microsoft не сообщала, как меняется эта цифра.

Что касается Office, здесь дела у Microsoft идут хорошо. Выручка бизнес-пакета Office выросла на 20 процентов, в то время как рост Office для потребителей составил 18 процентов. Количество подписчиков Microsoft 365 выросло до 51,9 миллионов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.

Доход от облачных сервисов вырос на 34 процента по сравнению с прошлым годом. При этом доход только от Azure вырос на 51 процент. Общий доход Microsoft от облачного бизнеса составил $17,4 миллиарда. Хорошо развивается и сервис LinkedIn, выручка от которого выросла на 46 процентов. Доход от поисковой рекламы увеличился на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



