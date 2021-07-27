Новый вид налогов ввели в Украине

Верховная Рада Украины одобрила проект закона №5153, согласно которому в стране вводится новый вид налогов. Украинцам придется платить государству за свое же имущество.

Законопроект №5153 предусматривает "нулевое декларирование", которое позволит узаконить все свое имущество. Но сделать это можно только путем уплаты соответствующих налоговых отчислений, которые, к слову, совсем не мизерные.

Например, украинцам, которые получали зарплату в конвертах, то ради "снятия тяжести с души" перед лицом закона, необходимо будет заплатить единоразовый налог от общей суммы заработков в размере от 2,5 до 11,5 процентов.

Любопытно, что "нулевое декларирование" пока считается делом добровольным, однако тех, кто не задекларирует все свои доходы и имущество в указанный в документе срок, ждут проверки, штрафы и прочие санкции. Чтобы потратить деньги, придется еще доказать, что с них были уплачены налоги.

В ближайшем будущем украинцы без подтверждения источников доходов не смогут совершать дорогостоящие покупки. На данный момент продолжает действовать ограничение в 50000 гривен, которые можно потратить без риска блокировки счета банком. Но так будет продолжаться недолго, ограничительный "потолок" значительно снизят.

С 1 сентября 2021 года гражданам Украины придется заплатить 5 процентов налога за валютные накопления в банках страны. За депозиты в иностранных финучреждениях налог в казну Украины придется заплатить в размере 9 процентов от общей суммы. Если человек захочет оформить выплату налога частями в течение трех лет, то заплатить придется 6 или 11,5 процентов.

За недвижимость или автотранспорт также придется уплатить 9 или 11,5 процентов (в случае рассрочки) налога. Владельцам ценных бумаг ОВГЗ полагается уплатить 2,5 процента налогов.