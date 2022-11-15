В Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку

На фоні сьогоднішнього ракетного обстрілу по Україні графіки відключення електроенергії посилили. У Київській, Сумській, Львівській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та інших областях задіяно екстрений режим відключень.

В Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку

Енергетики ДПЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго" та іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про два прильоти Хмельницької ТГ. Через це у частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.

В Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у Львові та попередив про часткове відключення електроенергії у місті.

Голова Житомирської ОВ Сергій Сухомлін також повідомив про два удари по енергетичній інфраструктурі Житомира. Поки що місто залишається без електроенергії...

У Харківській області також повідомили про попадання ворожих ракет до об'єктів критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі області. Харків частково знеструмлений.

В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення в областях України почалися з 16:00. При цьому найскладніша ситуація у північних та центральних областях. У Києві знеструмлено вже 50% споживачів. Графіки аварійних відключень, складені раніше, сьогодні не діють.

Раніше повідомлялося, як правильно використовувати генератор під час вимкнення електроенергії.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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