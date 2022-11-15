У Києві ввели екстрені відключення електроенергії

Графіки аварійних вимкнень не діють.

У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
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На території міста Київ застосували екстрені відключення електроенергії. Наразі графіки аварійних обмежень споживання, які буди складені раніше, перестали діяти. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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