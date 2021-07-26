Ахметов купил на аукционе бывший завод ИСД в Каменском

Днепровский коксохимический завод, который принадлежит "Метинвесту" Рината Ахметова, выиграл аукцион по продаже единого имущественного комплекса Днепровского металлургического комбината в Каменском.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

Днепровский коксохим был единственным претендентом на покупку ДМК, он предложил за предприятие 9,17 млрд гривен при стартовой цене 8,4 млрд.

Продажа завода проходит в рамках процедуры санации (финансового оздоровления). Предприятия группы "Метинвест" являются одними из кредиторов ДМК. Металлургический комбинат задолжал более 87 млрд гривен, в том числе "Метинвест Холдингу" - почти 21 млрд гривен.

Антимонопольный комитет согласовал концентрацию еще в мае. Он установил, что вероятное соглашение не окажет значительного влияния на большинство общих товарных рынков (стальная заготовка, прут, прокат) и рынков, где работает только ДМК (катанка, помольные шары, оси для железнодорожного транспорта).

Напомним, ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.