Украина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгода

По итогам июня на внешние рынки было отправлено в три раза больше нефтепродуктов, чем годом ранее.

Украина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгода
Фото: wexlerglobal.com

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-мае 2021 года увеличился в 1,8 раза - до 203 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (115 тыс. т). При этом по итогам июня на внешние рынки было отправлено 34,5 тыс. т, что втрое больше показателя июня 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования, пишет enkorr.

По данным группы, в январе-июне на внешние рынки было направлено 126,1 тыс. т мазута. Из этого объема 114,7 тыс. т пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. т - на поставку государственно «Укргаздобычи».

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - за шесть месяцев 2021 года увеличился. В частности, «Укргаздобыча» увеличила поставки на внешние рынки риформата на 14%, до 37,4 тыс. т, и сохранила экспорт бензолсодержащей фракции объемом 39,3 тыс. т.

В «А-95» отметили, что в январе-феврале текущего года УГД экспортировала 5,5 тыс. т сольвента, тогда как в прошлом году эту продукцию на экспорт не направляли. В то же время «Укртатнафта» перестала поставлять на внешние рынки рафинат бензольного риформинга, которого в январе-июне прошлого года было экспортировано 23 тыс. т. Это произошло в результате запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

Напомним, экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в 2020 года сократился на 36,6%, до 291,6 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2019года (459,9 тыс. т).

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