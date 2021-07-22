В ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки

Согласно инициативе, европейские власти введут запрет на платежи наличными крупнее 10 тысяч, усилят контроль за финансовыми операциями и создадут отдельный орган со штатом около 250 сотрудников для надзора за «самыми рисковыми финансовыми учреждениями».

Кроме того, они запретят использование анонимных криптокошельков, а все переводы в цифровых валютах будут контролироваться европейскими регуляторами и отслеживаться.