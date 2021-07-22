В ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки
В ЕС предложили ограничить крупные платежи наличными и ввести запрет на анонимные криптокошельки. С инициативой во вторник выступила Еврокомиссия, главный орган исполнительной власти Евросоюза, пишет Forbes.
Что предлагают в ЕК
Согласно инициативе, европейские власти введут запрет на платежи наличными крупнее 10 тысяч, усилят контроль за финансовыми операциями и создадут отдельный орган со штатом около 250 сотрудников для надзора за «самыми рисковыми финансовыми учреждениями».
Кроме того, они запретят использование анонимных криптокошельков, а все переводы в цифровых валютах будут контролироваться европейскими регуляторами и отслеживаться.
«У нас не должно быть разных правил для финансовой системы. Они должны применяться и к цифровым валютам», — заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по финансовым услугам Майрид МакГиннесс.
Что это даст
По мнению авторов инициативы, эти правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые, по словам МакГиннесс «представляют реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы».
Чтобы предложенные ограничения обрели силу, их должны одобрить Европейский парламент и Евросовет, что, как отмечает Bloomberg, может быть довольно длительным процессом.