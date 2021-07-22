В ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки

В ЕС предложили ограничить крупные платежи наличными и ввести запрет на анонимные криптокошельки. С инициативой во вторник выступила Еврокомиссия, главный орган исполнительной власти Евросоюза, пишет Forbes.

В ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки
Фото: cryptonavigator.com

Что предлагают в ЕК

Согласно инициативе, европейские власти введут запрет на платежи наличными крупнее 10 тысяч, усилят контроль за финансовыми операциями и создадут отдельный орган со штатом около 250 сотрудников для надзора за «самыми рисковыми финансовыми учреждениями».

Кроме того, они запретят использование анонимных криптокошельков, а все переводы в цифровых валютах будут контролироваться европейскими регуляторами и отслеживаться.

«У нас не должно быть разных правил для финансовой системы. Они должны применяться и к цифровым валютам», — заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по финансовым услугам Майрид МакГиннесс.

Что это даст

По мнению авторов инициативы, эти правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые, по словам МакГиннесс «представляют реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы».

Чтобы предложенные ограничения обрели силу, их должны одобрить Европейский парламент и Евросовет, что, как отмечает Bloomberg, может быть довольно длительным процессом.

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