Китайская литиевая компания Ganfeng Lithium купит конкурента в Канаде

Китайская литиевая компания Ganfeng Lithium купит конкурента в Канаде

Китайская компания Ganfeng Lithium, один из ведущих производителей литиевой продукции для аккумуляторов в мире, сделала предложение о покупке за 280 млн долл. канадской компании Millennial Lithium Corp, разрабатывающей в Аргентине два проекта по добыче лития из рапы соленых высокогорных озер.

Первый из этих проектов, Pastos Grandes, находится на этапе реализации. Предполагается, что добыча стартует там в 2023 г., а объем производства составит 24 тыс. т эквивалента карбоната лития в год на протяжении 40 лет. По второму проекту Cauchari East идет разработка ТЭО.

Для Ganfeng Lithium это уже четвертое приобретение литиевых активов за этот год. Ранее компания приобрела 49% акций в литиевом проекте Yiliping в провинции Цинхай, выкупила контрольный пакет акций австралийской компании Bacanora Lithium, основным активом которой является проект Sonora в Мексике, а также объявила о намерении приобрести 50% акций литиевого рудника Goulamina в Мали.

В настоящее время совокупные мощности Ganfeng по добыче лития превышают 120 тыс. т эквивалента карбоната лития в год, но компания рассчитывает довести этот показатель до 600 тыс. т в год. В июне текущего года она анонсировала проект строительства в китайской провинции Цзянсу завода по производству аккумуляторных материалов на 50 тыс. т карбоната лития в год

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