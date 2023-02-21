Ціни на житло зі вторинного ринку в Києві впали: за скільки можна купити квадратний метра

У Києві падають ціни на житло. За останні півроку вартість квадратного метра столичної нерухомості знизилась майже на 3 тисячі гривень. Рейтинг цін за районами залишається незмінним. Найдорожче житло – в Печерському районі Києва, найдешевше – у Деснянському.

Про те, як змінилися в столиці ціни на житло, розповів M2bomber.

Отже, за півроку середня вартість квадратного метра житла на вторинному ринку столичної нерухомості зменшилась із 52 879 грн до 50 011. Тобто здешевшання становить майже 3 тисячі гривень.

Найбільш популярною на сьогодні є ціна у 44 200 грн за квадратний метр. Вона зустрічається більш ніж у 8% від усіх оголошень. Майже так само популярна і ціна 41 600 грн. Оголошення з такою вартістю квадратного метра також займають 8% ринку вторинного житла.

Доволі популярні й такі ціни:

39 000 грн. – 7,4%;

46 800 грн – 7,2%.

Однак на столичному ринку можна знайти й житло по 7 800 грн за квадратний метр. Але таких оголошень там лише 0,1% від загальної кількості. Так само, як апартаментів за ціною 114 400 грн та 130 000 грн за квадратний метр.

Найдешевше продають квартири у Деснянському районі. А загалом п'ятірка районів із найдешевшим житлом виглядає так:

Деснянський район – 40 098 грн;

Святошинський – 46 384 грн;

Дарницький – 46 398 грн;

Оболонський – 46 924 грн;

Дніпровський – 47 185 грн.

Найдорожче житло традиційно в Печерському районі. А до п'ятірки цінових лідерів увійшли:

Печерський район – 78 157 грн;

Шевченківський район – 61 552 грн;

Голосіївський – 58 915 грн;

Солом’янський – 51 480 грн;

Подільський – 48 880 грн.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні можна зараз купити найдешевші квартири.