Ціни на житло зі вторинного ринку в Києві впали: за скільки можна купити квадратний метра

У Києві падають ціни на житло. За останні півроку вартість квадратного метра столичної нерухомості знизилась майже на 3 тисячі гривень. Рейтинг цін за районами залишається незмінним. Найдорожче житло – в Печерському районі Києва, найдешевше – у Деснянському.

У Києві впали ціни на житло зі вторинного ринку: за скільки тепер продають квадратний метр

Про те, як змінилися в столиці ціни на житло, розповів M2bomber.

Отже, за півроку середня вартість квадратного метра житла на вторинному ринку столичної нерухомості зменшилась із 52 879 грн до 50 011. Тобто здешевшання становить майже 3 тисячі гривень.

Найбільш популярною на сьогодні є ціна у 44 200 грн за квадратний метр. Вона зустрічається більш ніж у 8% від усіх оголошень. Майже так само популярна і ціна 41 600 грн. Оголошення з такою вартістю квадратного метра також займають 8% ринку вторинного житла.

Доволі популярні й такі ціни:

У Києві впали ціни на житло зі вторинного ринку: за скільки тепер продають квадратний метр

Однак на столичному ринку можна знайти й житло по 7 800 грн за квадратний метр. Але таких оголошень там лише 0,1% від загальної кількості. Так само, як апартаментів за ціною 114 400 грн та 130 000 грн за квадратний метр.

Найдешевше продають квартири у Деснянському районі. А загалом п'ятірка районів із найдешевшим житлом виглядає так:

  • Деснянський район – 40 098 грн;
  • Святошинський – 46 384 грн;
  • Дарницький – 46 398 грн;
  • Оболонський – 46 924 грн;
  • Дніпровський – 47 185 грн.

Найдорожче житло традиційно в Печерському районі. А до п'ятірки цінових лідерів увійшли:

  • Печерський район – 78 157 грн;
  • Шевченківський район – 61 552 грн;
  • Голосіївський – 58 915 грн;
  • Солом’янський – 51 480 грн;
  • Подільський – 48 880 грн.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні можна зараз купити найдешевші квартири.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
Україна націоналізувала заводи російського олігарха ДерипаскиУкраїна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски
Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в УкраїніШвейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні
Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICOЄврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO
Займалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фотоЗаймалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житлоВ Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житло
У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомістьУ Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість
Поставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – BloombergПоставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – Bloomberg
У Києві "золоту" квартиру з колонами та вітражами здають за 74 тисячі: фото елітного житлаУ Києві "золоту" квартиру з колонами та вітражами здають за 74 тисячі: фото елітного житла
Інфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяцьІнфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяць
Ціни на оренду житла у найбільших містах України знизилисяЦіни на оренду житла у найбільших містах України знизилися
Зміни в закон про компенсації за житло передбачають штучне підняття цін на ринку нерухомостіЗміни в закон про компенсації за житло передбачають штучне підняття цін на ринку нерухомості
Мінфін провів черговий аукціон з розміщення ОВДП: скільки грошей вдалося залучитиМінфін провів черговий аукціон з розміщення ОВДП: скільки грошей вдалося залучити
Житло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартириЖитло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартири
Скільки коштує жити за кордоном. Найдорожчі міста світуСкільки коштує жити за кордоном. Найдорожчі міста світу
Последние новости
Подгружаем последние новости