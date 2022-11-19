Ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше

Столичні супермаркети виставили нові цінники на продукти першої необхідності. Ціни на хліб, молоко, соняшникову олію та інші продукти із соціального кошика змінюються мало не щодня. Причому не всі вони невпинно підвищуються. Але у порівнянні із жовтнем деякі продукти подешевшали.

Супермаркети оприлюднили нові ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше

Про те, як змінилися ціни на продукти першої необхідності, повідомляє hvylya з посиланням на minfin.

Ціни на хліб

Порівняно з жовтнем у листопаді середня ціна на пшеничний хліб стала навіть трохи нижчою: 30,64 грн. замість 31,06 грн. Стільки треба віддати у київських супермаркетах за буханець білого хліба вагою 650 грамів.

При цьому нарізаний пшеничний батон став дорожчим. Його ціна змінилася з 31,69 грн до 33,39 грн за 600 грамів.

Супермаркети оприлюднили нові ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше

Ціни на молоко

Ціни на молоко та всю молочну продукцію продовжують зростати. Почасти це спричинено тим, що українські виробники активно експортують свою молочну продукцію за кордон. Так, пакет молока на 900 мл марки Простоквашино 1% за місяць зріс у ціні з 36,05 до 38,32 грн. А такий самий пакет Яготинського 2,6% подорожчав із 36,47 грн до 37,60.

Супермаркети оприлюднили нові ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше

Ціни на соняшникову олію

Пляшка ємністю 850 мл соняшникової олії Олейна з жовтня по листопад незначно, та все ж подорожчала: з 62,44 грн до 62,55. Стала дорожчою й олія Щедрий дар. За таку саму пляшку Щедрого дару тепер замість 65,23 грн потрібно віддати 65,47.

Супермаркети оприлюднили нові ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше

Нагадаємо, аналітики назвали терміни стабілізації цін на харчові продукти. Так, в Українському клубі аграрного бізнесу стверджують, що до кінця року мають знизитися ціни на гречку та яйця.


Марченко Любов, Тудей





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