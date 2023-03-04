У Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війни

У Києві впали ціни на квартири. Стало відомо, за скільки можна купити житло на вторинному ринку нерухомості столиці.

У Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війни

За даними M2bomber, вартість квартир у столиці за останні півроку впала майже на 3000 гривень за квадратний метр. Раніше його середня ціна становила 52 757 грн, а зараз – 50 005 грн. Найпоширеніша вартість "квадрату" однокімнатної квартири – 41 600 грн. Також часто зустрічається ціна у 39 000 та 44 200 грн.

Аналітики повідомили, що найдешевші квартири розташовані у Деснянському районі – 40 289 грн. У Дарницькому районі житло продають по 45 861 грн./кв.м, у Святошинському – 46 286 грн, в Оболонському – 47 068 грн, у Дніпровському – 47 185 грн.

Максимальні ціни на квартири зафіксовано у Печерському районі – 81 810 грн/кв. м. Дороге житло та в Подільському (48 086 грн/кв. м), Солом'янському (50 654 грн/кв. м), Голосіївському (58 528 грн/кв. м) та Шевченківському (59 090 грн/кв. м) районах.

У Києві також подешевшала оренда квартир. За місяць середня ціна впала з 12 775 грн до 12 000 грн. Однокімнатне житло найчастіше здають за 8000 грн. Трикімнатна квартира коштуватиме близько 15 200 грн.

У Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війни

Експерти з нерухомості прогнозують, що ціни на житло в Україні зростуть насамперед на вторинному ринку. Стрибок вартості квартир очікується наприкінці березня та на початку квітня. Таким чином, лютий став останнім місяцем, коли ціни залишалися стабільними.

Раніше повідомлялося, що у деяких європейських містах квартири продаються дешевше, ніж у Києві.


Ловіцька Леся, Тудей





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