Украина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 раз

Металлургические предприятия Турции в январе-мае нарастили импорт руды из Украины в 19,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 571,95 тыс. т.



Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TUIK).



В мае Турция импортировала из Украины 262,95 тыс. т руды. В мае 2020 года турецкие металлурги импортировали сырье из Украины.



В целом турецкие металлурги за январь-май импортировали 4,37 млн т железной руды, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Основным поставщиком сырья в Турцию за пять месяцев стала Бразилия . Турецкие металлурги сократили импорт бразильского сырья на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 2,04 млн т.



Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным Ассоциации производителей стали Турции, страна в 2020 году увеличила выпуск стали на 6% по сравнению с предыдущим годом – до 35,8 млн т.



