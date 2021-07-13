Австралийская Panoramic Resources запустила никелевую шахту после года простоя

Австралийская компания Panoramic Resources сообщила, что на никелево-медном руднике Savannah в северной части штата Западная Австралия стартовала подземная добыча руды. Предприятие вернулось в строй после более чем годичного простоя.



Добыча сырья на руднике Savannah стартовала в 2004 г. В 2016 г. она была приостановлена вследствие падения цен на никель и снова возобновилась в 2018 г. благодаря освоению нового участка месторождения. В 2020 г. предприятие снова закрылось из-за эпидемии коронавируса.



Ранее Panoramic планировала вновь запустить производство в августе текущего года, заключив четырехлетний контракт на сумму около 210 млн долл. с компанией Barminco, специализирующейся на выполнении горнодобывающих работ. Но сроки удалось передвинуть на июль.



Сейчас на предприятии накапливаются запасы руды. В ноябре планируется запустить обогатительную фабрику, а в декабре — начать коммерческие поставки концентрата китайской компании Jinchuan. Однако в апреле текущего года Panoramic заключила соглашение с международной торговой компанией Trafigura о поставках никелевого и медного концентрата в 2023-2028 гг. При этом Trafigura предоставила 45 млн долл. на рестарт шахты.



Предполагается, что рудник проработает до 2033 г. Среднегодовой объем выпуска оценивается в 9,1 тыс. т никеля, 4,7 тыс. т меди и около 680 тонн кобальта в концентрате.



