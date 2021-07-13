10 самых прибыльных банков за пять месяцев (список)

Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Самым прибыльным украинским банком по итогам первых пяти месяцев 2021 года является Приватбанк.

10 самых прибыльных банков за пять месяцев (список)
Фото: glavcom.ua

Десятка самых прибыльных банков

Приватбанк 8,69 млрд грн
Сбербанк 1,94 млрд грн
Райффайзен Банк 1,87 млрд грн
ПУМБ 1,65 млрд грн
Универсал Банк 1,35 млрд грн
Альфа-Банк 1,28 млрд грн
ОТП Банк 1,07 млрд грн
Укрэксимбанк 894,9 млн грн
Ситибанк 598,5 млн грн
Креди Агриколь Банк 569 млн грн

Государственный Ощадбанк отчитался о 463,3 млн грн прибыли, Укргазбанк — 434,3 млн грн.

Напомним

В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

Таким образом, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн.

Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.

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