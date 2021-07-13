10 самых прибыльных банков за пять месяцев (список)

Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Самым прибыльным украинским банком по итогам первых пяти месяцев 2021 года является Приватбанк.

Фото: glavcom.ua

Десятка самых прибыльных банков

Приватбанк 8,69 млрд грн Сбербанк 1,94 млрд грн Райффайзен Банк 1,87 млрд грн ПУМБ 1,65 млрд грн Универсал Банк 1,35 млрд грн Альфа-Банк 1,28 млрд грн ОТП Банк 1,07 млрд грн Укрэксимбанк 894,9 млн грн Ситибанк 598,5 млн грн Креди Агриколь Банк 569 млн грн

Государственный Ощадбанк отчитался о 463,3 млн грн прибыли, Укргазбанк — 434,3 млн грн.

Напомним

В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

Таким образом, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн.

Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.