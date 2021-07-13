Новостей.COM ⇒
2021-07-13
10 самых прибыльных банков за пять месяцев (список)
Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Самым прибыльным украинским банком по итогам первых пяти месяцев 2021 года является Приватбанк.
Фото: glavcom.ua
Десятка самых прибыльных банков
|Приватбанк
|8,69 млрд грн
|Сбербанк
|1,94 млрд грн
|Райффайзен Банк
|1,87 млрд грн
|ПУМБ
|1,65 млрд грн
|Универсал Банк
|1,35 млрд грн
|Альфа-Банк
|1,28 млрд грн
|ОТП Банк
|1,07 млрд грн
|Укрэксимбанк
|894,9 млн грн
|Ситибанк
|598,5 млн грн
|Креди Агриколь Банк
|569 млн грн
Государственный Ощадбанк отчитался о 463,3 млн грн прибыли, Укргазбанк — 434,3 млн грн.
Напомним
В прошлом году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.
Таким образом, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019-м, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн.
Самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.