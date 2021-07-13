Госбанки сократили портфели ОВГЗ. Кто продавал больше всего
По итогам мая портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 8,9 млрд — до 515,4 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.
Госбанки избавлялись от ОВГЗ
Больше всех портфель госбумаг на балансе сократил Приватбанк, который был лидером по сокращению и по итогам апреля.
Всего за два месяца портфель ОВГЗ в Привате похудел почти на 11,5 млрд грн. Но он по-прежнему превышает 180 млрд грн — максимум среди всех банков.
Второй месяц к ряду от ОВГЗ активно избавлялись Укрэксимбанк и Укргазбанк.
Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в мае, млн грн.
|
Приватбанк
|
-4?534,5
|
Ощадбанк
|
-4?184,2
|
Укрэксимбанк
|
-3?695,1
|
Укргазбанк
|
-730,9
|
ПУМБ
|
-612,8
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Западники — наращивают
В то же время, ряд банков в мае продолжали наращивать вложения в ОВГЗ.
В частности, отличились банки с западным капиталом.
Лидером по приросту стал Укрсиббанк. Также увеличили портфели Ситибанк, который месяцем ранее сократил портфель ОВГЗ, и ОТП Банк.
Также в лидерах второй месяц к ряду Аккордбанк.
Примечательно, что Универсал Банк Сергея Тигипко в мае нарастил портфель ОВГЗ, а Таскомбанк сократил примерно на аналогичную сумму.
Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ в мае, млн грн.
|
Укрсиббанк
|
1?323,4
|
Аккордбанк
|
1?089,9
|
Ситибанк
|
690,3
|
ОТП Банк
|
492,0
|
Универсал Банк
|
363,8
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Напомним
По итогам апреля портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 7,7 млрд — до 524,4 млрд грн.
За 1 квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Лидерами по приросту стали банки Сергей Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк.