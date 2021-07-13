Госбанки сократили портфели ОВГЗ. Кто продавал больше всего

По итогам мая портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 8,9 млрд — до 515,4 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.

Фото: censor.net

Госбанки избавлялись от ОВГЗ

Больше всех портфель госбумаг на балансе сократил Приватбанк, который был лидером по сокращению и по итогам апреля.

Всего за два месяца портфель ОВГЗ в Привате похудел почти на 11,5 млрд грн. Но он по-прежнему превышает 180 млрд грн — максимум среди всех банков.

Второй месяц к ряду от ОВГЗ активно избавлялись Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в мае, млн грн.

Приватбанк -4?534,5 Ощадбанк -4?184,2 Укрэксимбанк -3?695,1 Укргазбанк -730,9 ПУМБ -612,8

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Западники — наращивают

В то же время, ряд банков в мае продолжали наращивать вложения в ОВГЗ.

В частности, отличились банки с западным капиталом.

Лидером по приросту стал Укрсиббанк. Также увеличили портфели Ситибанк, который месяцем ранее сократил портфель ОВГЗ, и ОТП Банк.

Также в лидерах второй месяц к ряду Аккордбанк.

Примечательно, что Универсал Банк Сергея Тигипко в мае нарастил портфель ОВГЗ, а Таскомбанк сократил примерно на аналогичную сумму.

Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ в мае, млн грн.

Укрсиббанк 1?323,4 Аккордбанк 1?089,9 Ситибанк 690,3 ОТП Банк 492,0 Универсал Банк 363,8

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Напомним

По итогам апреля портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 7,7 млрд — до 524,4 млрд грн.

За 1 квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Лидерами по приросту стали банки Сергей Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк.