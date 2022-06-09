ГБР взялось за оценщиков «Большевика»: сбросили с стоимости 1 млрд гривень

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум оценщикам частной компании, подделавшим документы и занизившим рыночную стоимость акций Первого киевского машиностроительного завода, больше известного как завод «Большевик», на сумму более 1 млрд гривень.

В ходе расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации 27 октября 2021 года «Большевика» следователи установили, что его незаконное отчуждение из государственной собственности произошло по заниженной стоимости и на основании поддельных документов. В частности, на основе отчета об оценке имущества, использованного для определения стоимости акций завода.

«Этот документ не отвечает требованиям законодательства, что подтверждено судебными экспертизами. Такими действиями нанесен значительный экономический ущерб государству», - отметили в ГБР.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины, то есть составление оценщиком заведомо подложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц. Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.