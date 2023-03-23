Одеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництво

Служба безпеки України викрила керівництво одного з унікальних підприємств у місті Одеса на участі у схемі постачання сировини російському військово-промисловому комплексу, повідомила пресслужба СБУ в Telegram .

Йдеться про продаж ворогу інертного газу високої очистки та обладнання для його обробки, що необхідні в процесі виробництва лазерних прицілів для танків РФ і високоточних видів озброєння.

"Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території рф місцеві заводи дають лише 60% очистки", – пояснили правоохоронці.

Там уточнили, що саме з цієї причини окупанти намагалися втримати контроль над компанією. За даними слідства, фактичні власники, які є громадянами Росії, у 2022 році формально перепродали активи установи кіпрській фірмі та найняли український менеджмент для управління.

"Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії", – розповіли в СБУ .

У ході обшуків у виробничих та офісних приміщеннях компанії, а також помешканнях фігурантів справи Служба безпеки знайшла документи з доказами протиправної діяльності. Керівнику підприємства оголосили підозру за частиною 4 статті 111-1 (колабораційна діяльність) і частиною 1 статті 111-2 (пособництво агресору) Кримінального кодексу України.