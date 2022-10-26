У Києві шахраї “продавали“ неіснуюче паливо

У Києві поліцейські викрили групу шахраїв, які організували роботу підприємств із продажу неіснуючого дизельного палива. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

За даними досудового слідства, у складі цієї злочинної групи було 3 особи. Вони підшукували людей, які за грошову винагороду погоджувалися стати номінальними власниками підконтрольних групі підприємств.

Потім зловмисники перереєстрували ці підприємства, відкривали банківські рахунки та розсилали рекламні пропозиції на електронні пошти різним компаніям. Вони пропонували продати та брали на себе зобов'язання поставити дизельне паливо на умовах передоплати. Після отримання передоплати шахраї переставали виходити на зв'язок.

Один із учасників групи проводив телефонні переговори. Інший виготовляв необхідні документи з реквізитами підприємств, які нібито постачатимуть паливо. Третій шахрай відповідав за виведення грошей та розподіл їх серед зловмисників.

У Києві шахраї “продавали“ неіснуюче паливо

Зловмисників затримали під час спроби "продати" неіснуюче паливо державному оборонному підприємству. Сума передоплати становила 2 млн гривень.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група шахраїв обдурила кілька десятків людей, обіцяючи їм пригнати автомобілі з Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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