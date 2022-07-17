На Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенців

Злочинці мали дозвіл на виїзд до країн Євросоюзу.

На Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенців

У Тернопільській області співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох чоловіків, які продавали гуманітарну допомогу, призначену для українських військових та вимушених переселенців. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, затримані, маючи дозволи на виїзд до країн ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Надалі завезені вантажі вони розподіляли між собою та реалізовували на території власних домогосподарств.

«14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України («Незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку»).


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенцівМережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців
"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо
СБУ разоблачила мошенников, которые продавали подделку на вакцину Pfizer в РоSSию и Индию
На Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардов
Bihus.info: компании из орбиты Коломойского продавали "Центрэнерго" роSSийский уголь
Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день
Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди
Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі
Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним
Последние новости
Подгружаем последние новости