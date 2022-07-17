На Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенців

У Тернопільській області співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох чоловіків, які продавали гуманітарну допомогу, призначену для українських військових та вимушених переселенців. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, затримані, маючи дозволи на виїзд до країн ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Надалі завезені вантажі вони розподіляли між собою та реалізовували на території власних домогосподарств.

«14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України («Незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку»).