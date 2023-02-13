Нові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-Банк

Євросоюз готує десятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися чотирьох російських банків, включаючи найбільший приватний банк РФ Альфа-Банк, заснований мільярдером Михайлом Фрідманом. Про це повідомляє Politico.

Нові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-Банк
Фото: armyinform.com.ua

За даними видання, до нового пакету санкцій включать близько 130 російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі військових чиновників та журналістів, які працюють на російські державні ЗМІ та пропагандистські видання, такі як Russia Today.

Крім того, очікується, що ЄС запровадить заборону на експорт до РФ вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів. Також обмеження планується запровадити проти судноплавної компанії з ОАЕ, яку підозрюють в обході антиросійських санкцій. При цьому не повідомляється про яку компанію йдеться.

Вважається, що компанія купила кілька російських нафтових танкерів, яким більше не дозволялося перевозити нафту через санкції ЄС та міжнародні санкції щодо компаній, що належать Росії.

Пакет також включає додаткові заборони експорту електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. За словами офіційних осіб, неясно, чи потраплять діаманти у новий пакет санкцій.





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