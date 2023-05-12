У Мінекономіки розповіли, на скільки в Україні зарплати чоловіків вищі, ніж у жінок

Жінки заробляють на 19% менше за чоловіків.

Чоловіки в Україні, як і раніше, заробляють більше жінок – їхні зарплати майже на 19% вищі. Хоча за останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації Національної стратегії подолання ґендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року, інформує ZN.ua .

"За останні сім років розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і сьогодні становить 18,6%. Цей показник більший, ніж у багатьох країнах ЄС. І наша мета – змінити ситуацію", – зазначила глава Мінекономіки..

Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці передбачає такі кроки:

подолання стереотипів та дискримінації за ознакою статі за допомогою інформаційних кампаній;

вдосконалення законодавства про рівну оплату праці;

створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.

Нагадаємо, що Україна взяла на себе зобов'язання скоротити гендерний розрив в оплаті праці, коли у 2020 році приєдналася до міжнародного "Партнерства Біарріц". На той час розрив у зарплатах чоловіків та жінок у середньому становив 20,4%.