У Мінекономіки розповіли, на скільки в Україні зарплати чоловіків вищі, ніж у жінок
Жінки заробляють на 19% менше за чоловіків.
Чоловіки в Україні, як і раніше, заробляють більше жінок – їхні зарплати майже на 19% вищі. Хоча за останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%. Про це
"За останні сім років розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і сьогодні становить 18,6%. Цей показник більший, ніж у багатьох країнах ЄС. І наша мета – змінити ситуацію", – зазначила глава Мінекономіки..
Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці передбачає такі кроки:
- подолання стереотипів та дискримінації за ознакою статі за допомогою інформаційних кампаній;
- вдосконалення законодавства про рівну оплату праці;
- створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.
Нагадаємо, що Україна взяла на себе зобов'язання скоротити гендерний розрив в оплаті праці, коли у 2020 році приєдналася до міжнародного "Партнерства Біарріц". На той час розрив у зарплатах чоловіків та жінок у середньому становив 20,4%.