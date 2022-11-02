Внутрішніх переселенців перевірять, а декого позбавлять грошових виплат — Мінсоцполітики

Через брак фінансування на виплати за проживання та випадків шахрайства в Україні проводитимуться перевірки внутрішніх переселенців (ВПО). Про це заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону.

«Сьогодні у нас держава має обмежений ресурс. Ми користуємося позиками від міжнародних партнерів для того, щоб покрити всі соціальні витрати і, відповідно, маємо дуже економно їх витрачати, і дуже скрупульозно ставитися до того, кому ми їх віддаємо, щоб адресна допомога була тим людям, які її потребують», – наголосила чиновник.

За її словами, перевірятимуть, щоб встановити шахрайство, коли люди приїжджають до іншого регіону, оформлюють статус ВПО та повертаються додому.

«Національна соціальна сервісна служба здійснюватиме перевірки, чи справді людина, яка декларує, що вона внутрішньо переміщена у певному регіоні, чи дійсно внутрішньо переміщена, чи справді вона там проживає, чи справді кошти витрачаються на те, на що вони задекларовані. Тільки з цих міркувань такі перевірки заплановані», – наголосила Жолнович.