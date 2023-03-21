Фонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривень

Вкладники Форвард Банку, ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів, отримали вже близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривень

Скільки виплатили вкладникам

Зазначається, що це понад 67% загальної суми гарантованих виплат, що належать до виплати вкладникам банку.

У Фонді нагадали, що 8 лютого 2023 року в Банку Форвард запровадили тимчасову адміністрацію на підставі відповідного рішення правління НБУ та рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 7 лютого 2023 року.

З 1 березня у банку розпочато гарантовані виплати за договорами, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та договорами банківського рахунку, а з 13 березня банк розпочав гарантовані виплати решті вкладників, незалежно від строку закінчення дії договору.

У період до 13 березня 2023 року вищевказаним категоріям вкладників виплачено понад 136,4 млн грн.

Загалом станом на зараз сума виплат досягла близько 1 млрд грн.

«Загальна сума вкладів у банку, на які поширюються гарантії, складає 1,48 млрд грн. Для нас принципово важливо, щоб вкладники банків, які виводяться з ринку, отримували свої кошти якомога раніше.

Це для нас пріоритет завжди, і особливо під час війни. Тому вже традиційно гарантовані виплати розпочинаються раніше кінцевого терміну початку виплат, передбаченого законом", — заявила заступник директора-розпорядника ФГВФО Наталія Рудуха.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду.

Дистанційні виплати здійснюють Приватбанк, Укргазбанк, АТ «Південний» та АТ «ПУМБ».





Интересные новости
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"
Блок рекламы


Похожие новости
«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона
Рада ухвалила рішення виділити 518 мільярдів на оборонуРада ухвалила рішення виділити 518 мільярдів на оборону
Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярдиБанки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди
На митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду: "Під час обшуку знайдено..."На митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду: "Під час обшуку знайдено..."
New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярдаNew York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярдаСША до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти УкраїніДанія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні
Грошові перекази в Україну минулого року становили $13 мільярдів (інфографіка)Грошові перекази в Україну минулого року становили $13 мільярдів (інфографіка)
Последние новости
Подгружаем последние новости