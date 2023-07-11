НБУ з серпня посилює вимоги до грошових переказів

Нововведення не поширюється на низку послуг.

Нацбанк наприкінці червня ухвалив дві постанови щодо використання в країні готівки. Так, у деяких випадках тепер потрібно буде внести номер мобільного телефону. Ці вимоги НБУ набирають чинності з 1 серпня 2023 року, повідомляє 24tv.ua, інформує ZN.ua .

Уточнимо, що номер телефону потрібно буде вказати при внесенні коштів для переказу через платіжні пристрої.

Нові вимоги

У постанові № 89 НБУ вніс зміни до «Інструкції щодо порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні». Як наслідок, з 1 серпня 2023 року надавачі платіжних послуг будуть зобов'язані зберігати наступні категорії даних про внесення готівки через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування. Наприклад, через Приват-24).

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію у платіжній системі;

номер мобільного телефону платника;

дата та час операції платника, а також надсилання одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка на вказаний номер;

інформацію, що підтверджує факт перевірки постачальником платіжних послуг, що номер телефону, вказаний платником для проведення операції, належить йому

Винятки

Проте нововведення від НБУ поширюватимуть не всі платіжні операції з ПТКС. Винятками стали такі послуги: