НБУ з серпня посилює вимоги до грошових переказів
Нововведення не поширюється на низку послуг.
Нацбанк наприкінці червня ухвалив дві постанови щодо використання в країні готівки. Так, у деяких випадках тепер потрібно буде внести номер мобільного телефону. Ці вимоги НБУ набирають чинності з 1 серпня 2023 року,
Уточнимо, що номер телефону потрібно буде вказати при внесенні коштів для переказу через платіжні пристрої.
Нові вимоги
У постанові № 89 НБУ вніс зміни до «Інструкції щодо порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні». Як наслідок, з 1 серпня 2023 року надавачі платіжних послуг будуть зобов'язані зберігати наступні категорії даних про внесення готівки через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування. Наприклад, через Приват-24).
- код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію у платіжній системі;
- номер мобільного телефону платника;
- дата та час операції платника, а також надсилання одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка на вказаний номер;
- інформацію, що підтверджує факт перевірки постачальником платіжних послуг, що номер телефону, вказаний платником для проведення операції, належить йому
Винятки
Проте нововведення від НБУ поширюватимуть не всі платіжні операції з ПТКС. Винятками стали такі послуги:
- сплата до державного бюджету: податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до бюджету;
- оплата платежів: квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона;
- оплата квитків для залізничних (включаючи приміських) перевезень;
- оплата проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи електронний квиток);
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду.