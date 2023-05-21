Вимоги до інкубаційних яєць: чергова ідея Кабміну, витягнута із забуття
Україна запровадить бюрократію відповідно до стандартів ЄС.
Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило з метою проведення громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодняку свійської птиці». Електронна версія проєкту наказу доступна
Як говориться у повідомленні на сайті Мінагрополітики, документ розроблено в межах Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою поступового зближення та гармонізації з регуляторними стандартами ЄС.
Водночас ознайомлення з текстом наказу показує, що йдеться переважно про суто бюрократичні процедури. Так пропонується затвердити вимоги до інкубаційних яєць та молодняку свійської птиці в частині:
- штампування інкубаційних яєць;
- паковання для інкубаційних яєць та ящиків/коробок для молодняку;
- маркування паковання та контейнерів для інкубаційних яєць, а також коробок/ящиків для молодняку;
- записів, які повинні вести оператори інкубаторіїв (інкубаційних цехів).
Крім того, як можна побачити з оприлюдненого тексту, це чергова не нова ідея, яку вирішили реанімувати в Кабміні.
Нагадаємо, в Україні запустили «Електронні кабінети надрокористувача». Водночас цей електронний сервіс для надрокористувачів - «електронні кабінети», анонсували ще на початку 2020 року. І обіцяли, що на першому етапі роботи сервіс буде доступний уже в квітні 2020 року. Другий етап - обіцяли реалізувати в червні того ж року.
Також, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення в Україні системи публічного моніторингу земельних відносин. Це передбачає