Вимоги до інкубаційних яєць: чергова ідея Кабміну, витягнута із забуття

Україна запровадить бюрократію відповідно до стандартів ЄС.

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило з метою проведення громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодняку свійської птиці». Електронна версія проєкту наказу доступна за посиланням, інформує ZN.ua.

Вимоги до інкубаційних яєць: чергова ідея Кабміну, витягнута із забуття
© unsplash/tengyart

Як говориться у повідомленні на сайті Мінагрополітики, документ розроблено в межах Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою поступового зближення та гармонізації з регуляторними стандартами ЄС.

Водночас ознайомлення з текстом наказу показує, що йдеться переважно про суто бюрократичні процедури. Так пропонується затвердити вимоги до інкубаційних яєць та молодняку свійської птиці в частині:

  • штампування інкубаційних яєць;
  • паковання для інкубаційних яєць та ящиків/коробок для молодняку;
  • маркування паковання та контейнерів для інкубаційних яєць, а також коробок/ящиків для молодняку;
  • записів, які повинні вести оператори інкубаторіїв (інкубаційних цехів).

Крім того, як можна побачити з оприлюдненого тексту, це чергова не нова ідея, яку вирішили реанімувати в Кабміні.

Нагадаємо, в Україні запустили «Електронні кабінети надрокористувача». Водночас цей електронний сервіс для надрокористувачів - «електронні кабінети», анонсували ще на початку 2020 року. І обіцяли, що на першому етапі роботи сервіс буде доступний уже в квітні 2020 року. Другий етап - обіцяли реалізувати в червні того ж року.

Також, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення в Україні системи публічного моніторингу земельних відносин. Це передбачає постанова №474 «Про публічний моніторинг земельних відносин».Водночас ідея моніторингу земельних відносин належала ще уряду Гройсмана.


Лія Ільченко, ZN.ua





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