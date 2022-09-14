Пенсію не отримає половина 60-річних українців: у 2023 році зміняться вимоги до стажу

2023 року вимоги до стажу в Україні зміняться. Стало відомо, що пенсію не отримає майже половина 60-річних українців.

Пенсію не отримає половина 60-річних українців: у 2023 році зміняться вимоги до стажу

З наступного року пенсія буде доступна лише тим українцям, які сплачують внески протягом щонайменше 30 років. На даний момент ця вимога – 29 років. Посилення правил буде щорічно – до 2028-го. Таким чином, через шість років вчасно вийти на пенсію зможуть лише 55% наших співвітчизників. Відповідні зміни вказані в законі – і поступово нововведення набирають чинності.

Якщо українцеві виповниться 60 років у 2022 році і він планує отримати пенсію, у нього має бути 29 років стажу. 2023-го – вже 30 років, 2024-го – 31 рік, 2025-го – 32 роки, 2026-го – 33 роки, 2027-го – 34 роки, а 2028-го – 35 років. Якщо зазначених вимог не дотримано, вийти на пенсію можна у 63-річному віці. Для цього необхідно заробити наступний стаж: 19-29 років - у 2022 році, 20-30 років - у 2023 році, 21-31 рік - у 2024 році, 22-32 роки - у 2025 році, 23-33 роки - у 2026 році році та 24-34 роки – у 2027 році.

Якщо українець хоче вийти на пенсію та 65-річному віці, йому потрібно мати бодай 15 років стажу.

Пенсію не отримає половина 60-річних українців: у 2023 році зміняться вимоги до стажу

Раніше влада повідомила, що українці на звільнених територіях отримають пенсії відразу за п'ять місяців. Гроші вже почали отримувати у Балаклії та Граковому.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості відновлення виплат пенсіонерам. Він наголосив, що разом із деокупацією до регіонів повертається нормальне життя. Глава держави запевнив, що всі пенсіонери матимуть свої кошти, оскільки Україна виконує соціальні зобов'язання перед своїми громадянами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запропонували знизити пенсії та зрівняти їх усім до мінімального розміру.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Блок рекламы


Похожие новости
Проєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єрПроєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єр
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Бюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляціїБюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляції
Кабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахистКабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахист
В Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платитиВ Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платити
Україна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяцьУкраїна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяць
Ціна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — ШмигальЦіна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — Шмигаль
У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рікУ Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік
Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплатиДержбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати
Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - МінфінМінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін
Последние новости
Подгружаем последние новости