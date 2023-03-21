У Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФ

Казахстан здійснив перше тестове відправлення своєї нафти з Кашаганського родовища через Каспійське море до Азербайджану. Про це повідомили в понеділок «Казтрансойл» і "Азербайджанське каспійське морське пароплавство" (ASCO).

"Тестове відвантаження показало можливість диверсифікації експортних маршрутів для кашаганської нафти шляхом залізничних перевезень у бік Транскаспійського маршруту", – йдеться на сайті "Казтрансойл".

Нафту з родовища Кашаган, розташованого у північній частині Каспійського моря, доставили в казахстанський порт Актау, а звідти – до Баку. Для транспортування використали танкер «Академік Хошбахт Юсіфзаде», що належить ASCO. Перший вантаж – 6900 тонн сирої нафти.

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу на море, крім Каспійського. Нафта експортувалася з Казахстану через термінал у Новоросійську на Чорному морі. А звідти сировина морем вирушала до пунктів призначення.

Нагадаємо, Росія блокувала постачання дешевших середньоазіатських вуглеводнів майже два десятиліття. У липні 2022 року Казахстан заявив. що готовий замінити російську нафту в Європі.

Країна навіть змінила назву своєї нафти, щоб її не переплутали з російською. Тепер вона називається "Казахстанська експортна суміш сирої нафти" - KEBCO. До цього вироблену в Казахстані нафту, змішували з російською для отримання стандартизованих експортних сортів - Російської експортної суміші сирої нафти (REBCO/Urals) та Siberian Light.

Після цього Росія одразу перекрила єдиний маршрут, яким Казахстан постачає нафту до Європи. На маршрут припадало понад 80% від обсягів нафти, що прокачуються по трубопроводу з Казахстану.

У Казахстані також вибухнуло найбільше родовище нафти після обіцянки Токаєва збільшити постачання до Європи.

Проте, це не зупинило Казахстан. І вже в вересні стало відомо, що казахстанська нафтова державна компанія «Казмунайгаз» веде попередні переговори з торговим підрозділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 млн тон казахстанської нафти на рік через трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан.