Прогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього року

У натуральному вираженні урожай може скоротитися на 34,1%, інформує ZN.ua.

Прогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього року

У Кабміні очікують урожай зернових в Україні цього року на рівні 51,9 млн. тонн. Для порівняння, у 2021 році було зібрано 86 млн тонн зернових, а отже, цього року зберуть на 34,1% менше. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі Кабміну.

Згідно з документом, 2023 року врожай скоротиться ще на 6,9% до 45 млн тонн.

Уряд очікує, що світові ціни на кукурудзу зростуть у 2022 році на 24,7%, а потім впадуть на 19,7% у 2023 році.

Світові ціни на пшеницю зростуть у 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% у 2023 році.


Олена Середа, ZN.ua





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