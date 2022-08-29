З 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиною

З 1 вересня 2022 року набирає чинності наказ Мінагрополітики "Про затвердження Вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною". Наказ був ухвалений ще 5 років тому - у грудні 2017 року, проте документ мав п'ятирічний перехідний період.

Ще один нюанс щодо набуття чинності наказом був внесений в документ в травні 2022 року. Зміни до наказу передбачили, що вимоги до цукру набувають чинності з 1 вересня, проте практично ці вимоги почнуть застосовуватися через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Мета даного наказу - привести вимоги виробництва українського цукру до норм ЄС.

Зазначений наказ був розроблений з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до цукру та його видів, призначених для споживання населенням.

Крім того, вимоги до виробництва цукру в Україні будуть адаптовані до положень Кодексу Аліментаріус (міжнародні харчові стандарти FAO/ВООЗ).

Документ містить вимоги щодо термінології, маркування видів цукрів, призначених для споживання людиною. Виконання цих вимог забезпечить внутрішній ринок якісною продукцією та значно розширить можливості України для виходу на світові ринки.

Слід зазначити, що на сьогодні українські цукрові заводи виробляють цукор білий згідно ДСТУ 4623:2006 "Цукор білий. Технічні умови", відповідно до якого більшість норм показників цукру відповідають вимогам, що містяться у Директиві Ради ЄС № 2001/111/ЄС.

Однак вищезазначений державний стандарт України є на сьогодні добровільним, тому наказ Мінагрополітики зумовить обов’язковість виконання виробниками вітчизняного цукру вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною.

Питання виробництва та реалізації на внутрішньому ринку інших цукрів, зокрема коричневого, регулюються на рівні технічної документації суб’єктів господарювання та встановлених вимог до безпечності харчових продуктів.