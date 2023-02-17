Грузія абсолютний лідер із відкриття рахунків росіянами та грошових переказів з РФ

Перекази на грузинські карти російських фрілансерів зросли на 5325%, інформує ZN.ua.

Грузія абсолютний лідер із відкриття рахунків росіянами та грошових переказів з РФ

З початку війни Росії в Україні та до кінця 2022 року росіяни відкрили в Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків. Тим самим вони намагаються зберегти свої гроші від санкцій проти РФ та інших небажаних наслідків, повідомляє "Новини-Грузія" із посиланням на статистику.

Уточнюється, що за цей час у Грузії було відкрито 109 949 рахунків на імена громадян РФ. Найбільший пік відкриття рахунків спостерігався у жовтні (27784). Сплески також були у листопаді (15 994) та грудні (10 778). Найменше рахунків було відкрито у серпні — 6409.

За даними Нацбанку Грузії, протягом 2022 року Грузія отримала 4,37 мільярда грошових переказів, майже половина з яких надійшла з Росії.

Як пишуть росЗМІ, 2022 року російські фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 разу більше грошей, ніж 2021-го. На карти Грузії російські позаштатні співробітники перевели близько $1 337 579 — це на 5325% більше, ніж 2021-го.

На другому місці за популярністю переказів Казахстан, потім Вірменія.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових картокТретина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток
Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBCМеталургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
USAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки УкраїниUSAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки України
Нові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-БанкНові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-Банк
Блок рекламы


Похожие новости
«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ
Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордономНова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном
Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економікиЛідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки
Нацбанк заборонив банкам виводити кошти з рахунків 5 націоналізованих компаній без держконтролюНацбанк заборонив банкам виводити кошти з рахунків 5 націоналізованих компаній без держконтролю
Блокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерствоБлокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерство
Внутрішніх переселенців перевірять, а декого позбавлять грошових виплат — МінсоцполітикиВнутрішніх переселенців перевірять, а декого позбавлять грошових виплат — Мінсоцполітики
Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія планують підписати угоду про постачання електроенергії в ЄСГрузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія планують підписати угоду про постачання електроенергії в ЄС
McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомоMcDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо
США вимагає від Євросоюзу прискорити фінансову допомогу Україні: глава МВФ зустрілася із лідерами ЄССША вимагає від Євросоюзу прискорити фінансову допомогу Україні: глава МВФ зустрілася із лідерами ЄС
ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунківПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків
Последние новости
Подгружаем последние новости