Грузія абсолютний лідер із відкриття рахунків росіянами та грошових переказів з РФ

З початку війни Росії в Україні та до кінця 2022 року росіяни відкрили в Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків. Тим самим вони намагаються зберегти свої гроші від санкцій проти РФ та інших небажаних наслідків, повідомляє "Новини-Грузія" із посиланням на статистику.

Уточнюється, що за цей час у Грузії було відкрито 109 949 рахунків на імена громадян РФ . Найбільший пік відкриття рахунків спостерігався у жовтні (27784). Сплески також були у листопаді (15 994) та грудні (10 778). Найменше рахунків було відкрито у серпні — 6409.

За даними Нацбанку Грузії, протягом 2022 року Грузія отримала 4,37 мільярда грошових переказів, майже половина з яких надійшла з Росії.

Як пишуть росЗМІ, 2022 року російські фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 разу більше грошей, ніж 2021-го. На карти Грузії російські позаштатні співробітники перевели близько $1 337 579 — це на 5325% більше, ніж 2021-го.

На другому місці за популярністю переказів Казахстан, потім Вірменія.