Маск может заплатить Tesla двухмиллиардный штраф

Вчера началось расследование касательно покупки корпорацией Тесла SolarCity, занимающейся производством солнечных панелей. Акционеры Тесла уверены, что Илон Маск давил на совет директоров для подписания соглашения на покупку.

Маск может заплатить Tesla двухмиллиардный штраф
Фото: LBLV

Аналитики LBLV напоминают, что в 2016 году компания Тесла купила производителя солнечных батарей за 2,6 миллиарда долларов. Тогда Маск был самым крупным держателем акций этой компании, а ее основателями были его кузены. На момент покупки убыток SolarCity был на уровне 820 миллионов долларов, а долги — 1,5 миллиарда долларов.

По мнению истцов, Илон Маск купил компанию, чтобы получить из этого свою выгоду, тогда как адвокаты миллиардера отмечают — покупка производителя батарей дала возможность создать устойчивую вертикально-интегрированную корпорацию. Представляющие главу Тесла адвокаты уточняют, что на тот момент SolarCity могла найти другие способы привлечения инвестиций.

Илон Маск отрицает все обвинения, и напоминает, что не имеет отношения к формированию совета директоров и не начисляет членам совета бонусы. В случае если суд признает Маска виновным, ему нужно будет заплатить больше двух миллиардов долларов штрафа, который уйдет на счет Тесла. В LBLV отмечают, что это может стать самой большой выплатой штрафа через суд, который вынесен против CEO компании.

Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 168,3 миллиарда долларов. Этот штраф существенно не отразится на его финансовых возможностях, но может нанести урон его репутации.

Виктор Соколов, финансовый аналитик LBLV.com

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