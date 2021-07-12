Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics

Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics

Отсутствие общего роста экспорта железной руды и проблемы горнодобывающих компаний в достижении ориентиров указывают на то, что в этом году будут преобладать жесткие условия предложения, что поможет поддержать текущий высокий уровень цен на железную руду

Морские перевозки из Rio Tinto, BHP, Vale, Fortescue и Roy Hill из порта Салданья в Южной Африке, а также из портов Парадип и Мормугао в Индии достигли 100,67 миллиона тонн в июне, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилось на 7,9% в годовом сравнении. В первом полугодии этого года мировые объемы добычи железной руды выросли до 571,84 миллиона тонн, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

По оценкам аналитиков, морской экспорт горнодобывающей компании Vale из бразильских портов в июне составил 22,88 миллиона тонн, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы добычи за январь-июнь составили 126,88 миллиона тонн, что на 9,2% больше, чем годом ранее. Vale нацелена на добычу железной руды в размере 315–335 миллионов тонн в 2021 году. Исходя из оценки, что Vale продаст около 23 миллионов тонн своей продукции внутренним покупателям, это будет означать, что горнодобывающая компания за полгода продала около 43% своей годовой добычи на экспорт. Ремонтные работы на Тубарао запланированы на вторую половину июля, что может еще больше замедлить экспорт.

В июне Rio Tinto отгрузила 25,71 миллиона тонн из Порт-Дампьер и Мыс Ламберт, что на 2,6% меньше по сравнению с месяцем и на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в первом полугодии составил 154,57 миллиона тонн, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году, что составляет около 48% от прогноза 325-340 миллионов тонн в календарном 2021 году. Горнодобывающая компания проводила ремонтные работы на своих предприятиях в Пилбара, что способствовало снижению показателей экспорта.

Отгрузки BHP из Порт-Хедленда в Австралии упали на 0,6% за месяц и на 6,7% за год до 25,37 миллиона тонн в июне. Отгрузка производителя в первом полугодии составила 142,04 миллиона тонн, снизившись на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. BHP экспортировала 286,69 миллиона тонн в 2021 финансовом году, охватывающем июль 2020 г. - июнь 2021 г., полностью достигнув верхнего предела своего прогноза в 276–286 миллионов тонн.
Экспорт Fortescue достиг 15,76 миллиона тонн в июне, что на 2,4% меньше по сравнению с месяцем и на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего экспорт в первом полугодии достиг 87,13 миллиона тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Platts cFlow, компания из Перта экспортировала 174,14 миллиона тонн руды в австралийском финансовом году в 2021 году по сравнению с прогнозом в 178–182 миллионов тонн.

Поставки Roy Hill достигли 6,1 миллиона тонн в июне из Порт-Хедленда, что на 56% больше, чем за месяц, и на 0,1% больше, чем за год. Большой рост произошел в основном из-за восстановления после ремонтных работ в мае. Экспорт компании за январь-июнь составил 28,97 миллиона тонн, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

В июне экспорт железной руды из порта Салдана в ЮАР составил 4,16 млн тонн, что на 0,7% меньше по сравнению с месяцем и на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт порта в первом полугодии достиг 25,25 миллиона тонн, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.

Совокупные объемы экспорта из двух индийских портов Парадип в Одише и Мормугао в Гоа достигли 690 000 тонн в июне, что на 45,5% меньше по сравнению с месяцем и 61,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличило общие объемы до 6,99 миллиона тонн за январь-июнь, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным CEIC, запасы железной руды в портах Китая составили 123,8 миллиона тонн в начале июля по сравнению со 126,1 миллиона тонн месяцем ранее, хотя в последнюю неделю июня они выросли на 800 000 тонн, что свидетельствует об усилиях производителей по увеличению экспорта до окончания финансового года в Австралии.


МинПром по материалам Steelland

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