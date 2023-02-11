В Україні арештували залізну руду російського виробництва майже на мільйон доларів

Правоохоронні органи наклали арешт на близько 2,5 тисячі тонн залізної руди російського виробництва, що була знайдена на одній із залізничних станцій в Одеській області. За попередніми оцінками, загальна вартість ресурсу складає майже мільйон доларів, повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, приховану сировину було виявлено оперативниками й слідчими Одещини в межах заходів з розшуку й арешту активів РФ і Білорусі, інформує ZN.ua .

За даними слідства, залізна руда належить групі компаній олігарха з Росії, що є наближеним до ворожої військово-політичної верхівки.

"Щоб приховати реального отримувача майже 2,5 тисячі тонн сировини планували переправити морським транспортом до третіх країн для збуту та її подальшої поставки до РФ ", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили руду в межах кримінального провадження щодо фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи зміни кордонів України. Плани щодо вивезення сировини за межі нашої країни були зруйновані.