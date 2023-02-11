В Україні арештували залізну руду російського виробництва майже на мільйон доларів

Ресурс збиралися вивезти до третіх країн.

Правоохоронні органи наклали арешт на близько 2,5 тисячі тонн залізної руди російського виробництва, що була знайдена на одній із залізничних станцій в Одеській області. За попередніми оцінками, загальна вартість ресурсу складає майже мільйон доларів, повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, приховану сировину було виявлено оперативниками й слідчими Одещини в межах заходів з розшуку й арешту активів РФ і Білорусі, інформує ZN.ua.

За даними слідства, залізна руда належить групі компаній олігарха з Росії, що є наближеним до ворожої військово-політичної верхівки.

"Щоб приховати реального отримувача майже 2,5 тисячі тонн сировини планували переправити морським транспортом до третіх країн для збуту та її подальшої поставки до РФ", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили руду в межах кримінального провадження щодо фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи зміни кордонів України. Плани щодо вивезення сировини за межі нашої країни були зруйновані.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
The Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефектуThe Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефекту
Блок рекламы


Похожие новости
Інфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяцьІнфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяць
Після обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливішеПісля обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливіше
Під шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісніПід шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісні
В Україні подешевшала моркваВ Україні подешевшала морква
Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору — Міністерство енергетикиЯпонія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору — Міністерство енергетики
США передали Україні газотурбінну станцію General Electric, здатну живити о 100 тисяч будинківСША передали Україні газотурбінну станцію General Electric, здатну живити о 100 тисяч будинків
Польща надішле Україні третій пакет енергетичної допомогиПольща надішле Україні третій пакет енергетичної допомоги
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Податкова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українцівПодаткова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українців
Іноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в УкраїніІноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости