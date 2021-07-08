Рудник Ярославского заявил о дестабилизации работы предприятия правоохранителями

Рудник Ярославского заявил о дестабилизации работы предприятия правоохранителями

Рудник ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу DCH Александра Ярославского, заявляет о дестабилизации работы предприятия правоохранительными органами. По словам пресс-службы предприятия, 7 июля, Криворожская окружная прокуратура, УСБУ в г. Кривой Рог в третий раз с 11 июня пришли на рудник "Сухая Балка" с новым определением судьи на проведение обыска.

"В результате незаконных и противоправных действий указанных правоохранителей трижды был нарушен рабочий процесс, деятельность предприятия дестабилизирована. Предприятие открыто к сотрудничеству с правоохранительными органами, но исключительно в правовом поле. Однако последовательность и характер действий силовых структур по ЧАО "Суха Балка" наглядно свидетельствует о том, что верховенство Закона в Украине для отдельных правоохранителей и судей – пустой звук. Желание установить контроль над предприятием и "обложить его данью" - для них, к сожалению, превыше любого Закона", - говорится в заявлении ЧАО "Сухая Балка".

Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Добывает железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Мощность рудника составляет около 3,1 миллиона тонн товарной руды в год. На руднике работает около 3 тыс. человек.

Рудник поставляет руду на Богдановскую обогатительно-агломерационную фабрику (БОАФ) ЧАО "Покровский горно-обогатительный комбинат2 (ПГОК, бывший Орджоникидзевский ГОК, Днепропетровская обл.), которая после проведения комплекса подготовительных мероприятий перешла на выпуск железорудного агломерата вместо ранее выпускавшегося на этом же оборудовании марганцевого концентрата.

После обогащения руды полученный железорудный агломерат поставляется на Днепровский металлургический завод (ДМЗ, входит в DCH Steel группы DCH А.Ярославского).

МинПром по материалам Металлургпром

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