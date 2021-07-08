В Румынии будут строить мини-метзавод с самыми низкими выбросами углерода в мире

По данным румынской прессы, итальянская компания AFV Beltrame Group планирует построить в Румынии мини-завод с самым низким уровнем удельных выбросов углекислого газа в мире.



Для этого компания построит рядом с предприятием солнечную станцию с установленной мощностью 100 МВт. Инновационная система водоснабжения и рециркуляции позволит сократить до минимума расход воды. Также Beltrame обещает минимизировать выбросы пыли.



Место расположения предприятия пока не определено. Стоимость проекта оценивается в 300 млн. евро. Производительность завода составит 600 тыс. т стали в год. Выпускать он будет арматуру и катанку.



В настоящее время у Beltrame есть в Румынии завод Donalam, ежегодно выпускающий до 180 тыс. т качественного сортового проката из углеродистых и специальных марок стали. Всего в состав группы входят шесть металлургических предприятий в Италии, Франции, Швейцарии и Румынии с общей производительностью около 2 млн т в год.



